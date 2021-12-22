شاهد أول ظهور لإبنة الفنانة الراحلة فايزة كمال.. هل ورثـت جمالهـا؟! – أحكم بنفسك

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 11:57 مساءً - تداولت مجموعة من الحسابات النشطة المعنية بأخبار النجوم والفنانين على مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة من الصور الحديثة لـ “ليلى منير”، ابنة الفنانة المصرية الراحلة فايزة كمال، والمخرج الكبير مراد منير.

ابنة الفنانة الراحــلة، ظهرت في الصور بعدما أصبحت شابة فاتنة، وقد انقــسم الجمهور حول مـــلامحها، فمنهم من أكد أنها ورثت جمال والدتها، ومنهم من رأى أنها قريبة الشبه لوالدها أكثر من والدتها الفنانة الراحـلة.

يُشار أن الفنانة الراحلة فايزة كمال وقعت في حب المخرج المسرحي «مراد منير»، وكان مسيحي الديانة، وهنا كان الأمر صعـبًا للغاية بل ومستــحيل، لكن مراد حسم الأمر وأسلم ليتفقا معًا على الزواج سريعًا، وارتبطا بزواج مدني، واكتملت سعادتها بعدما رزقا بطفلين، هما: (يوسف وليلى)

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وكان قد أجرى المخرج مراد منيـر حوار خاص شهد حضور ابنيه من زوجته الفنانة الراحلة فايـزة كمال، “يوسف وليلى” لأول مرة، كشف خلاله أسرار عن قصة حبه وزواجه من الفنانة المصرية الراحلة فايـزة كمال، لم تذكر من قبل، ومن بينها أنه رشــحها كعروس للكينج محمد منير قبل زواجه منها.

المخرج مراد منير قال إن بداية علاقته بزوجته الراحـلة كان بها العديد من المفـــارقات، حيث جمعهما العمل فى مسرحية “الملك هو الملك” التى أخرجها هو وقام ببطولتها محمد منير وصلاح السعدنى وفايزة كمال .

وأضاف: “كانت البداية لا تبشر بالحب والزواج، لأنى بقــدر ما كانت فايزة موهوبة لكنى كنت أراها لحــوحة وأتجـنبها خلال البروفات وحدث بيننا أكثر من مشادة، حتى توفــت والدتها وذهبت لأعـزيها ورأيتها انسانة أخرى وقررت مســاندتها”.

وأكد أنه رشــحها للزواج من محمد منير قبل أن يفكر فى الزواج منها، حيث قال :” قال لى صلاح السعدني تعالى نعمل افيه فى المسرحية وكنا لا نتوقع النجاح، واقترح أن نتوسط للزواج بين محمد منير وفايزة ، فقلت له ياريت”.

وعن رد فعل فايزة ومنير، قال ضاحكاً وهو يسترجع هذه الفترة: “ذهبت لمحمد منيـر، وقلت له ايه يا موني البت حلوة ومووزة ما تتجوزها، فقال لى يا أخى دى بنت ناس، ولما عرضنا الفكرة على فايزة وقلنا لها تتجوزى محمد منير، قالت أنا بحب منير جدًا وبحب صوته لكن مش لدرجة أتجوزه”.

مراد منير اختتم كلامه، بقوله: “يشـــاء النصيب إنى أنا اللى اتجوزها، وصلاح قال لى بعدها يا أخى كنا هنجوزها لمنير تقوم تتجوزها انت”.

يُشار أن فايزة كمال أصيبت بمـرض “سرطان الكبد”، والذي قضى على ما تبقى من قواها، فلم تستطع الاستمرار في العمل الفني الشاق وفضــلت الغــياب والإنسحاب في هدوء، وفي مساء 26 مايو 2014، رحـلت فايزة كمال بكل جمالها ورقتها عن عالمن مخلفة تراث كبير ومميز من إنتاجها الفني.

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