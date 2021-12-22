هل تتذكرون الطفلة “جويرية حمدي” التي أذهلت تامر حسني في ذا فويس كيدز؟ شاهدوا جمالها الجذاب بعدما أصبحت شابة حسناء! – صور

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 11:57 مساءً - انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور للطفلة المصرية جويرية حمدي والتي كانت قد شاركت في الموسم الأول من برنامج المواهب “ذا فويس كيدز” 2016 ضمن فريق الفنان المصري تامر حسني.

وظهرت جويرية بالصور الجديدة مختلفة تمامًا، حيث انتقلت من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج والشباب، وأشاد رواد السوشيال ميديا بجمال جويرية وانوثتها بعد مرور ما يقارب الستة أعوام على مشاركتها في برنامج ذا فويس كيدز.

لم تكن جويرية هي الوحيدة التي صدمت الجمهور بسبب تحولها من الطفولة للمراهقة وظهورها بشكل مختلف وصادم، حيث كانت الطفلة اللبنانية لين الحايك والتي كانت قد فازت باللقب في الموسم الأول، حيث شاركت الحايك في الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني بالبرنامج وظهرت مختلفة تمامًا، وشابة جميلة قد تخلت عن طفولتها بشكل كامل.

جويرية حمدي تدعم لبنان بأغنية جديدة: بعد إنفجار مرفأ بيروت

من ناحية أخرى، أطلقت نجمة برنامج المواهب The Voice Kids جويرية حمدي، أغنية جديدة عبّرت من خلالها عن تعاطفها مع الشعب اللبناني على أثر الأزمات المتتالية التي مر بها، وخصوصًا بعد الانفجار الذي دوّى في مرفأ بيروت.

ونُشر فيديو للأغنية مع الكليب الخاص بها، واللافت كان ظهور النجمة التي شدّت أنظار الكثير من المتابعين على الحسابات التي استعادته على مواقع التواصل. وأثار هذا جدلاً بين هؤلاء حيث رأى بعضهم أنها تغيرت كثيرًا وأصبحت شابة جميلة، فيما أشار آخرون إلى انها ما زالت تحتفظ بالملامح نفسها، وأنها نضجت قليلاً مع مرور السنوات.

يُشار إلى أن الأغنية تحمل عنوان “يا وطني يا لبنـان”، وهي من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع موسيقي مودي منير، وتولّى إخراج العمل المصوّر أحمد حسني. ويستعرض الكليب مشاهد تدل على جمال لبنان، وأخرى تعكس المأساة التي عاشتها عاصمته أخيراً.

ويُذكر أن جويرية حمدي انتهت منذ أشهر قليلة من تصوير أغنية “خط أحمر” بالتعاون مع زميلها في البرنامج يوسف فرج ونجم برنامج “بروستار” عبد الرازق على.

جويرية حمدي تدعم فلسطين بـ«زهرة المدائن»: البيت والقدس لنا

كما دعمت الفنانة والمطربة الشابة، جويرية حمدي، فلسطين وأهل غزة، بعد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي شهدتها الأيام الماضية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام».

وظهرت الفنانة الشابة جويرية حمـدي، خلال مقطع الفيديو الذي لا يتجاوز مدته 38 ثانية، وهي متوشحةً بالكوفية الفلسطينية، وتغني أغنية «القدس زهرة المدائن»، للفنانة فيروز، وتلحين وتأليف الأخوين رحباني.

وغنت جويرية حمدي، مقطعًا قالت خلاله: «عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة، وتمسح الحزن عن المساجد، رب من مروا إلى السماء عيوننا إليك ترحل كل يوم وإنني أصلي».

وأرفقت الفنانة الشابة، خلال تعليقها على مقطع الفيديو، قائلةً: «البيت لنا والقدس لنا»، ولقي مقطع الفيديو المصور، التي شاركته جويرية حمدي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصد آلاف من المشاهدات وآلاف من تسجيلات الاعجاب ومئات التعليقات.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتـر نورت