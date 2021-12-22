شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يحيى حفلا بالعين السخنة فى موسم رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد حماقى حفلا غنائيا فى العين السخنة يوم 30 ديسمبر الجارى، بمناسبة احتفالات ليلة رأس السنة، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة ومنها "أحلى حاجة فيكى" و"ياستار" و"مابلاش" و"لو هتسيب" وغيرها.

وأحيا مؤخرا محمد حماقى حفلا غنائيا فى افتتاح فعاليات مهرجان دبى الدولى للتسوق بالإمارات، وكان الحفل كامل العدد، وصعد حماقى على خشبة المسرح وغنى أغنية "نفسى أبقى جنبه" وسط هتافات الإعجاب لآلاف الطلاب من مختلف الجنسيات المصرية والعربية، كما وجه الشكر للجمهور لحفاوة الاستقبال وقال: "وحشتوني".

وقدم حماقى عددا كبيرا من أغانيه المميزة التى تألق بها طوال مشواره الفنى منها "زيها مين"، و"أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكى"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلمونى"، "يا ستار"، وغنى عددا من أغانى ألبومه الجديد "يا فاتنى" منها "لا ملامة"، "لوهتسيب"، "تك"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى" و"قالوا عنك" و"أم الدينا" و"قادرين نعملها".

وطرح مؤخرا محمد حماقى، ألبومه الغنائى الجديد "يا فاتنى" كاملًا عبر قناته بموقع "يوتيوب"، والمكون من 14 أغنية، ومن أبرز الأسماء الذى تعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.