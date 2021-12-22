شكرا لقرائتكم خبر عن قرر الاعتزال قبل أن يصبح مطربا.. أدهم نابلسى: القرار فى بالى أول ما دخلت المجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى كواليس جديدة لقرار المطرب الأردنى أدهم نابلسى اعتزاله الفن، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" et بالعربي": "بصراحة هذا القرار فى بالى من أول ما دخلت مجال الفن، والمقربين ليا عارفين أنى دايمًا بقول هيجى اليوم وهعتزل الفن وأوقف كل حاجة".

وأضاف: "بس كنت كل مرة بأجل القرار لحد ما جه اليوم اللى قدرت اتخذ فيه القرار الحمد لله وربنا يثبتنى ويارب دايما نقدر نصلح غلطنا، وإن شاء مش هطول الغيبة على الجمهور وهرجع بعمل جميل وإيجابى".

وأعلن الفنان أدهم نابلسى حذف 10 أغانى من قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، والتى حققت ملايين المشاهدات فى وقت سابق، وذلك عقب قراره إعلان اعتزاله الفن، لافتا إلى إنه يسعى بالوقت الحالى لحذف باقى الأغنيات المتبقية.

وعن الضجة المصاحبة لاعتزاله الغناء، قال النابلسى فى تصريحات لقناة أردنية إنه تحدث عن شيء يخصه هو فقط بأنه لم يكن مرتاحا وإنه مثل أى شخص يعمل بأى مجال ولا يشعر بالراحة به، وشعر بأنه لن يستطيع الاستكمال فى هذا المجال، ولكن كلامه تم تفسيره بأكثر من طريقة، ومنها اتهامه بانه حرم الفن، مؤكدا انه غير مؤهل للحكم بهذه الأمور، قائلا :"أنا لا مفتى ولا شيخ .. أنا بنى أدم بغلط وكنت بحكم على نفسي".