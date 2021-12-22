شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى: شخصية "قمر " فى حدوتة "حتة من القمر " حتة منى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة لقاء الخميسي خلال لقائها مع أبطال حكاية "حتة من القمر" من مسلسل "زى القمر"، ببرنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، ويذاع على قناة CBC:" إن شخصية "قمر" هى حتة منى، أحببتها جدا بمشاعرها وطيبتها وشرها وكل تفاصيلها".

وقال الفنان محمد العمروسى خلال اللقاء: "بشكر مخرج العمل على هذه الفرصة لأننا كنا فى تحد كبير، حيث كنا خارجين للتو من نجاح مسلسل "اجازة مفتوحة" ولكن بحمد الله استطعنا تقديم شخصيات مختلفة".

وقالت جيلان علاء: "المسلسل فرق معي جدا لأن هذه التجربة أول تجربة تعتبر درامية وليست كوميدية بالنسبة لى، واكتشفت أن الناس تحب الدراما على الأخص لو الحكاية قريبة منهم، وبالنسبة للتنمر فقد تعرضت للعديد من التنمر على السوشيال ميديا".

وقدمت الفنانة لقاء الخميس خلال حكاية "حتة زى القمر" معاناة شابة لديها "وحمة" كبيرة في وجهها، وما تتعرض له من مضايقات وتنمر ، والمسلسل بطولة كل من: الفنانة لقاء الخميسى ومحمد العمروسى .

وشاركت الفنانة لقاء الخميسي أيضا، فى بطولة مسلسل "أجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، من بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، وجيلان علاء ، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وملك قورة، وغيرهم.