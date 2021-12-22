شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يعلن طرحه لألبوم جديد بعد توقف 10 سنوات.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب أحمد سعد، تجهيزه حالياً لألبوم جديد، بعد توقفه عن إصدار ألبومات كاملة منذ أكثر من 10 سنوات، واكتفاءه بطرح أغاني فردية من حين لآخر، وكتب بوست عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، قائلاً "خبر حلو بالنسبة لي، أني بعد مرور اكتر من 10 سنوات، ما عملتش البوم دلوقتي بجهز لألبوم هينزل قريبا".

وعلى جانب آخر، استقر القائمون على حكاية "بنات السباعى" من مسلسل "حد فاصل" على المطرب أحمد سعد لغناء تتر العمل الذي تخوض من خلاله الفنانة ريم البارودى أولى بطولاتها في الدراما خلال هذه الحدوتة التي تدور في 5 حلقات ويشارك في بطولتها محمود حجازى، أحمد جمال سعيد، محمد التاجى، هناء الشوربجى، هبة حسن، مارتينا عادل.

"بنات السباعى" هي الحدوتة الثانية من مسلسل "حد فاصل" الذى كان يحمل اسم "القرار"، وذلك بعد انتهاء ادوارد من تصوير الحدوتة الأولى بعنوان "خيال علمى" ويشارك في بطولتها نانسي صلاح ومحمد مهران وعفاف رشاد وغفران محمد وعفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد إبراهيم.