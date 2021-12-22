شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز بدون بن أفليك للمرة الأولى بسبب ابنتها.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتادت النجمة العالمية جينيفر لوبيز على الظهور من وقت لآخر بصحبة بن أفليك، إلا أنها مؤخراً قطعت سلسلة الظهور المتكرر معه، من أجل نزهة مع ابنتها مثلما عكست تقارير المواقع الأجنبية التي رصدت ظهور لوبيز بصحبة ابنتها إيما، في نزهة جاءت للمرة الأولى منذ ارتباطها بـ بن أفليك.



لوبيز مع ابنتها

وكان قد واجه النجم العالمي بن أفليك ردود فعل عنيفة بسبب إلقاء اللوم على زوجته السابقة النجمة العالمية جينيفر جارنر بسبب إدمانه للكحول في الماضي ، والذي ادعى مؤخرًا أنه كان أحد الآثار الجانبية للشعور بأنه محاصر في زواجهما الذي دام حوالي 10 سنوات، أدلى الممثل البالغ من العمر 49 عامًا بتصريحات مثيرة في برنامج The Howard Stern Show ، حيث اعترف بأنه إذا لم ينفصل عنها كان من الممكن أن لا يقلع عن الكحول.

وعلق أحد رواد السوشيال ميديا علي تصريحات أفليك حسب ما نشر الديلي ميل قائلا " هل تلوم زوجتك السابقة على الشرب؟" وطالبه آخرون بتحمل "المسؤولية" عن أفعاله، وعلق آخرون بـ "التحدث بشكل سيء عن أم أطفالك يجعلك أبًا رهيبًا ولا يليق"