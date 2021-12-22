شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل "المماليك" يكشفون تفاصيل العمل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد فريق عمل مسلسل "المماليك" مؤتمرا صحفيا، بحضور معظم أبطاله منهم؛ الفنانة رانيا يوسف ومحمد لطفى ورامى وحيد ومحمد سليمان وعايشة عثمان وفيدرا ونانسي صلاح وعمر حسن يوسف وكريم الأبنودى والمؤلف هشام هلال والمخرج حازم فودة.

وقالت الفنانة رانيا يوسف إنها سعيدة بالمشاركة في العمل الذي يضم مجموعة من كبار الفنانين، لافتة إلى أن دورها يحمل عددا من المفاجآت إذ إنها تلعب شخصية مركبة، مشيرة إلى أنها من عشاق أعمال الـ 60 حلقة التي يحبها الجمهور بعيدا عن السباق الرمضاني.

وقال الفنان رامي وحيد إنه يقدم شخصية ليس لها تصنيف قائلا: "لا أعلم هي شريرة أم طيبة.. وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور"، مشيرا إلى أنه سعيد بالعمل مع الفنان محمد لطفي الذي يجعل لوكيشن التصوير به جو من السعادة، بالإضافة إلى باقي فريق العمل الذين بذلوا مجهودا كبيرا.

وعبر الفنان محمد لطفي عن سعادته بالتعاون مع المخرج حازم فودة في أول أعماله الدرامية، خاصة أنه تعاون معه قبل ذلك في عدد من الأعمال أثناء عمله كمساعد مخرج.

وقال المؤلف هشام هلال إن العمل يحتوى على 60 حلقة وكان بالنسبة له تحديا كبيرا، ويحمل العمل خطوطا درامية كبيرة.

وينتمي العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها فى 60 حلقة، ويدور فى إطار اجتماعى تشويقى ويظهر بيومى فؤاد بدور رجل أعمال وتتوالى الأحداث فى إطار درامى تشويقى، كما يضم المسلسل 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة يتناولها المسلسل فى سياق درامى مشوق.

مسلسل" المماليك"، من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم رانيا يوسف ورامي وحيد ومحمد لطفي وبيومي فؤاد وعائشة عثمان ومحمد سليمان وفيدرا ودوللي شاهين وعمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.