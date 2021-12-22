شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير 10 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير اللمسات الأخيرة لإقامة دورته الثامنة في الفترة من 10 إلى 16 فبراير المقبل، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر شريحة من الجمهور لحضور فعالياته، خاصة أنه من المنتظر أن تحظى الدورة الثامنة للمهرجان والأولى له دوليا باهتمام أكبر من صناع الأفلام القصيرة .

وحرصت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير على إضافة بعض التعديلات على المسابقات، حيث ستنقسم المسابقات "الدولية" إلى فروع الأفلام الروائية والوثائقية والتحريك. والمسابقة العربية ستنقسم إلى فرعي الأفلام الروائية والوثائقية، وذلك بجانب مسابقة أفلام الطلبة "للمصريين".

وتتشكل لجان مشاهدة أفلام المسابقة الدولية من الناقد دانيال تانيليان والناقد محمد كسبر والسينمائية بلاجية عادل، بينما لجنة مشاهدة أفلام الطلبة والأفلام العربية الناقدة نرمين جودة، المخرجة إصرار الشريف، الناقد محمد أحمد، والمخرجة ولاء شعبان.

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا.