شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم اSpencerعن حياة الأميرة ديانا يحقق 14مليون دولار خلال شهر ونصف من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم السيرة الذاتية الجديد Spencer، إلى 14 مليونا و 391 ألف دولار منذ وصوله لـ 996 دار عرض أمريكية، منذ طرحه يوم 5 نوفمبر الماضى، على أن يصل إلى عدد كبير من دور العرض حول العالم خلال الفترة المقبلة.

وانقسمت الإيرادات بين 7 ملايين و77 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و7 ملايين و 313 ألف دولار بـ دورالعرض حول العالم.

يدور فيلم Spencer خلال عطلة عيد الميلاد مع العائلة المالكة في مقاطعة ساندرينجهام في نورفولك بإنجلترا، حيث قررت ديانا سبنسر، التي تعاني من مشاكل في صحتها العقلية، إنهاء زواجها الذي استمر لمدة عام من الأمير تشارلز، وبالتالي يبرز العمل الصراعات التي واجهتها في طريقها لتحقيق ما تريد.

فيلم Spencer من بطولة كريستين ستيوارت، تيموثي سبال، جاك نيلن، فريدي سبري، جاك فارثينج، شون هاريس، ستيلا جونيت، ريتشارد ساميل، إليزابيث بيرينجتون، لور ستيفانيك، ايمي مانسون.

وقام المخرج بابلو لارين بإخراج فيلم السيرة الذاتية الجديدSpencer، ومن تأليف المؤلف ستيفن نايت.

كما أكدت الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت أنها لا تبالى بـ ترشيحها إلى جوائز الأوسكار لأول مرة، وذلك وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، حيث صرحت ستيوارت قائلة: "أنا لا أبالي بالترشيح لـ جائزة الأوسكار"، وذلك بعد أن توقع الكثير من النقاد حول العالم بـ ترشيحها عن دورها في الفيلم الجديد Spencer.

وأكملت ستيوارت حديثها قائلة: "جوائز الأوسكار بالنسبة لى تعد شيء مضحك، وذلك بسبب أن هناك الكثير من الأفلام المذهلة التي بالكاد يتمكن المشاهدين من رؤيتها، والتىتستحق هذه الجائزة، لكن يدث عكس ذلك، وبالتالي هذا الأمر يوضح شيئًا عن ما ننظر إليه وما نهتم به، وأنا أقدر أن العمل استطاع ان يصل إلى عدد كبير من الأشخاص حول العالم".