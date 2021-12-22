"صور| انضمام وفاء عامر وفادية عبد الغني في مسلسل "أحوال شخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعاقدت شركة العدل جروب للإنتاج الفني مع الفنانة وفاء عامر والفنانة فادية عبدالغني في مسلسل "أحوال شخصية"، بطولة الفنانة نيللي كريم، المقرر عرضه رمضان المقبل 2022.

ونشرت شركة العدل صورتين للنجمتين أثناء التعاقد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق الحساب الرسمي: "انضمام النجوم وفاء عامر، فادية عبد الغني رمضان 2022، المسلسل تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل".

ومن جانب آخر؛ تنتظر الفنانة نيللي كريم عرض مسلسلها مع النجم عمرو سعد "الجسر"، يوم 26 ديسمبر الجاري، عبر منصة Netflix.

تدور أحداث مسلسل "الجسر" في 6 حلقات فقط، وتقدم "نيللي" فيه دور زعيمة مستعمرة تستولي على المنطقة التي تعيش فيها، وتدخل في صراعات بعدها مع عمرو سعد، لتتوالى الأحداث في إطار من الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.