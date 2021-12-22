إصابة حنان ترك وزوجها ونجلها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة المعتزلة حنان ترك، إصابتها وزوجها ونجلها بفيروس كورونا.

وكتبت حنان، عبر حسابها على تويتر: "الحمدلله على أقدار الله.. أسالكم الدعاء أنا وجوزي وابني كورونا".

يذكر أن حنان ترك، كانت قد أعلنت اعتزالها التمثيل على الهواء في أغسطس عام 2012، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل" المعروض آنذاك عبر قناة "الحياة".

وبعدها ابتعدت حنان ترك عن الإعلام، وعن مواقع التواصل الاجتماعي وحذفت جميع صورها عبر "إنستجرام" قبل أن تعود مجددا وتشارك جمهورها مجموعة صور لها أمام البحر ووسط الطبيعة وآيات من القرآن الكريم.