نبيل الحلفاوي يعلق على فوز الأهلي ببطولة كأس السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على فوز الأهلي ببطولة كأس السوبر الأفريقي، بعد تغلبه على فريق الرجاء المغربي بضربات الترجيح.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "ألف مبروك السوبر الأفريقي المستحق للنادي الأهلي بعد سيطرة كاملة على المباراة أمام دفاع حديدي من الرجاء".

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والرجاء المغربي، في كأس السوبر الأفريقي، بتقدم الفريق المغربي بهدف دون رد، على استاد أحمد بن علي المونديالي في قطر.

سجل هدف الرجاء المغربي حميد أحداد لاعب الزمالك السابق في الدقيقة 13 مستغلًا حالة الارتباك الدفاعي في النادي الأهلي.

فيما سجل اللاعب طاهر محمد طاهر هدف التعادل للنادي الأهلي قبل نهاية الشوط الثاني بدقائق قليلة، ليتجه الفريقين بعدها إلى ضربات الترجيح، ليفوز النادي الأهلي فيها ويتوج بطلا للسوبر الأفريقي.