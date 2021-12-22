شرير السينما المصرية.. محمود المليجي الذي تزوج سرا وأقرضته زوجته 20 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل جمهور الفنان الراحل محمود المليجي بعيد ميلاده اليوم الأربعاء، إذ أنه من مواليد 22 ديسمبر 1910.

المليجي يعتبر من أهم الفنانين الذين جسدوا أدوار الشر ببراعة، حتى أن النقاد والجمهور أطلقوا عليه لقب "شرير السينما المصرية".

شارك المليجي في أكثر من 400 عمل سينمائي أبرزها :مارد الجبل، القط الأسود، فتاة المينا، الناصر صلاح الدين، النشال، القصر الملعون الحاقد، صراع في الجبل، سوق السلاح، وغيرها.

أما عن قصة زواجه من الفنانة الكبيرة علوية جميل، فترجع إلى أنها تعرفت عليه أثناء عملهما معًا في فرقة يوسف بك وهبي، وأعجبت به وجاءتها فرصة الاقتراب منه عندما توفيت والدة المليجي، وكان وقتها يقدم عرضًا مسرحيًا مع الفرقة في دمياط، ولم يكن معه المال الكافي لمصاريف الجنازة فبكى، فمنحته علوية 20 جنيهًا، وطلبت منه ألا يخبر أحدًا، وتزوجته عام 1939.

الناقد طارق الشناوي أكد أنه تزوج سرا من الفنانة سناء يونس، حيث التقى بها بعدما رحل المليجي، واعترفت له أنها تزوجت سرا من المليجي، وطالبته بعدم نشر تلك المعلومات آنذاك، وهو نفس ما أكده الفنان الكبير سمير صبري.

ورحل الفنان محمود المليجي في 6 يونيو1983، تارًا أرثًا لجمهوره كبير.