أحدث ظهور لـ ياسمين عبد العزيز (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ياسمين في الصورة بملابس كاجوال من أحدث ظهور لها.

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز قد تعرضت لوعكة صحية في يوليو الماضي استمرت لـ 3 أشهر، بسبب خطأ طبي بعد إجراء عملية جراحية، ما أدى لثقب في القولون.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، وإيمان السيد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.