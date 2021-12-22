صلاح خارج تشكيلة ليفربول أمام “ثعالب” ليستر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

يحتضن ملعب “أنفيلد” مساء اليوم الأربعاء، المباراة المرتقبة بين بيرق ليفربول وضيفه ليستر سيتي، في إطار الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم للمحترفين.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة “ثعالب” ليستر، في الساعة (19:46) بتوقيت غرينيتش، وخلت التشكيلة من مجموعة من اللاعبين الأساسيين وفي مقدمتهم النجم المصري محمد صلاح:

بينما اختار المدير الفني لفريق ليستر سيتي، بريندان رودجيرس، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه “الريدز”.