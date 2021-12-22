سعد لمجرّد يشعل أجواء القرية العالمية بحضور الآلاف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استمتع جمهور القرية العالمية، إحدى أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، بالحفل الغنائي الساهر الذي أحياه مساء أمس الفنان سعد لمجرّد على المسرح الرئيس للقرية، ضمن سلسلة حفلات الموسم الـ 26 للقرية العالمية.

وقدّم لمجرّد باقة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة التي تحظى بإعجاب الملايين في الوطن العربي، مثل “المعلم” و”غزاله” و”إنساي”، وسط حماس كبير في أجواء من المتعة والفرح.

وشهدت القرية العالمية إقبالاً لافتاً من معجبي لمجرّد الذين سارعوا إلى الحصول على أساور الحفل، والتي خصصتها الوجهة مجاناً وبأعداد محدودة للراغبين بالحضور، ضمن سياسات الحفلات الجديدة التي تتبعها الوجهة لضمان تطبيق أعلى معايير الالتزام والراحة للضيوف أثناء جلوسهم أمام المسرح.