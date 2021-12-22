إصابة فارس كرم بفيروس كورونا.. وهذا وضعه الصحي!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أعلن النجم اللبناني فارس كرم عبر حسابه في موقع “تويتر” عن إصابته بفيروس “كورونا” منذ 9 أيام، من دون أن يشعر بعوارض المرض.

واعتذر فارس كرم من جمهوره لعدم إحيائه الحفلات التي كان قد أعلن عنها في السويد وألمانيا. وقال “بدي اعتذر من كل يلي بحبوني انشاءالله منلتقى فيكن بخير موعدنا بحفلة راس السنة انشاءالله”.

يذكر أن فارس كرم سيحيي ليلة رأس السنة بحفل غنائي ضخم في فندق Landmark في الأردن حيث سيقدّم باقة من أجمل الأغنيات التي أصدرها على مدار مسيرته الفنية.

على صعيد آخر، يستعد فارس كرم خلال الفترة القريبة المقبلة لطرح ميني ألبوم يتضمن 4 أغنية جديدة، وتتولى إنتاجه شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. واختار فارس هذه الأغنيات من بين 17 أغنية انتهى من تسجيلها في الفترة الماضية، وجميعها من توزيع عمر صبّاغ.

وآخر أعمال فارس كرم الفنية كان ألبوم “44:36” الذي صدر في العام 2018 وتضمن 12 أغنية هي: “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.