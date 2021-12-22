شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد بلوك جديد في أحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع النجم حسن الرداد لجلسة تصوير جديدة ظهر من خلالها بجوار إحدى السيارات، وبشعر ولحية طويلة، ولاقت الصور إعجاب محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويواصل الفنان حسن الرداد تصوير مشاهده فى فيلم "تحت تهديد السلاح" بمنطقة الحزام الأخضر بمنطقة الشيخ زايد، ويتبقى له يومان تصوير فقط، وينتهى من تصوير مشاهده بالفيلم حسبما أكد كريم السبكى لـ"الخليج 365"، ليدخل الفيلم بعدها عمليات المونتاج والمكساج، استعدادًا لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب حسن الرداد كل من بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.

وكان أبطال فيلم "تحت تهديد السلاح" قد استأنفوا التصوير في شهر يوليو الماضى، بعد فترة من التوقف بسبب سفر بعد الأبطال والظروف التي مر بها بطل الفيلم حسن الرداد بوفاة حماته دلال عبد العزيز، وتم تصوير عدد من المشاهد في الشيخ زايد، قبل توقف الفيلم مرة أخرى بسبب انشغال المخرج بمسلسل اجازة مفتوحة.