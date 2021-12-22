شكرا لقرائتكم خبر عن "قُبلة" على خد حكيم من محمود الليثى فى حفل زفاف ابنة ماجد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى نجما الأغنية الشعبية حكيم ومحمود الليثى في حفل زفاف ابنة ماجد المصرى، والتقطت صور للثنائى يقبل فيها الليثي أستاذه في عالم الغناء الشعبي حكيم.

احتفل الفنان ماجد المصرى، أمس، بحفل زفاف ابنته ماهى وذلك بأحد فنادق القاهرة بحضور العائلة وعدد من نجوم الفن، أبرزهم؛ حكيم ومصطفى قمر وحمادة هلال وإلهام شاهين وليلى علوى وهالة صدقي.

كان محمود الليثي قد قال فى تصريحات لليوم السابع: "لما نيجى نتكلم عن المطربين الشعبيين لازم نخرج حكيم من وسطينا لأن حكيم عالمى، ودى مش دبلوماسية وحكيم نفسه سألنى السؤال ده وقلت له أنت متقارنش نفسك بأى حد بيغنى خالص، لأنك عالمى وقلتله، وأنت نوبل وأنت اللى شرفتنا في النرويج، وأنت التاريخ، وأنت النيزك اللى ضرب الأرض".