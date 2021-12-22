شكرا لقرائتكم خبر عن "زغرودة" إسعاد يونس تضع نهاية الخلاف بين بهاء سلطان ونصر محروس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد سنوات طويلة من الخلاف نتج عنه عرقلة مشوار نجم كبير فى عالم الغناء وهو بهاء سلطان، وضعت إسعاد يونس نهاية هذا الخلاف، وذلك من خلال برنامجها "صاحبة السعادة" الذى تستضيف فيه نصر وبهاء فى حلقة من المقرر أن تذاع الاثنين المقبل .

ومن خلال برومو الحلقة، عرضت إسعاد يونس لحظة الصلح بين الفنان بهاء سلطان والمنتج نصر محروس، والذى وقع فيه الأخير على ورقة الصلح والتنازل عن أى حق له، وقال: "بهاء سلطان فرى من نصر محروس"، لتطلق الفنانة إسعاد يونس زغرودة على الهواء. ومن جانبه وجه بهاء سلطان الشكر للفنانة إسعاد يونس بعد مساعدته على إنهاء أزمته.

المشوار الفنى بين بهاء سلطان ونصر محروس بدأ فى عام 2000، بعد أن تعاقدت شركة "فرى ميوزك"، مع الفنان، على أن تقوم الشركة التى يمتلكها "محروس"، بإنتاج وتوزيع الأعمال الفنية، وبالفعل قدم بهاء عددا من الألبومات الغنائية الناجحة أبرزها: "ياللى ماشي"، 3 دقايق، قوم أقف، كان زمان".

توقف التعاون بين الثنائى لمدة 5 سنوات تقريبًا، حتى أعلنا عن تعاقد جديد مدته 5 سنوات بدأ عام 2009، وتم الاتفاق بينهما على تقديم بهاء لـ 5 ألبومات غنائية بخلاف الأغنيات "السينجل"، وبالفعل قدم بهاء ألبوم "ومالنا".

بعد طرح ألبوم "ومالنا"، نشبت الخلافات بين الثنائى وفى هذا الوقت طرح "محروس"، ألبوم بهاء سلطان الدينى "بدعى يارب"، والذى سجله بهاء خلال فترات متباعدة.

فى عام 2014، طرحت شركة "فرى ميوزك"، أغنية "أسيبك"، من ألبوم سيجارة"، وحققت الأغنية نجاحًا ساحقًا وانتظر الجمهور الألبوم الذى لم يخرج للنور حتى الآن.

خلال التحضير لألبوم سيجارة طلب المنتج الشهير من الفنان تجديد التعاقد، وهو ما قوبل بالرفض من الأخير، مما صعد الأمر بينهما، وظلت الأمور عالقة حتى فوجئ بهاء سلطان بإنذار قضائى يتهمه بأنه لم ينته من تسجيل أعماله الغنائية المبرمة فى العقد، ولم يدفع النسب المادية للشركة من حفلات "اللايف".

فى قضية أخرى، طالب نصر محروس بهاء سلطان بدفع الشرط الجزائى البالغ 1.5 مليون دولار لفسح التعاقد، فرفع سلطان قضية ضد المنتج وظلت الأزمة عالقة فى المحاكم .