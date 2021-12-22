زينة وأحمد عز مجدداً.. قرار قضائي جديد في قضية مدرسة الطفلين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت محكمة استئناف الأسرة تأجيل النظر بالدعوى المقدمة من الفنانة المصرية زينة ضد خصمها ومواطنها أحمد عزّ، إلى جلسة 22 آذار (مارس)، بداعي ورود التحريات.

وطالبت زينة عزّ من خلال محاميها معتز الدكر بإلزام عزّ بزيادة المصاريف الدراسية الخاصة بتوأمها عز الدين وزين الدين اللذين أثبتت نسبهما إلى الأخير قانونياً.

وقدّم محامي زينة مستندات حول مدخول عزّ والأجور التي يتقاضاها من بينهما قيمة الأموال التي تلقاها عن فيلمه الأخير “العارف”.

وكانت زينة نالت حق الإشراف التعليمي على التوأم عبر حكم قضائي سابق، في حين رفضت المحكمة دعوى عزّ بنقل الطفلين من “المدرسة البريطانية” إلى مدرسة أخرى أقل كلفةً، وألزمته بدفع 41 ألفاً و700 جنيه إسترليني.

وبدأ الصراع بين الطرفين منذ 7 سنوات بنسب التوأم، ففازت زينة بدعوى إثباته والحصول على نفقة من عزّ، بينما فاز الأخير في قضية “سب وقذف”.