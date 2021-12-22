يحيى الفخراني يبصم على جدار المشاهير بالرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك رئيس “هيئة الترفيه” السعودية، معالي المستشار تركي آل الشيخ، صورة للفنان يحيى الفخراني، عبر “فايسبوك”، وهو يبصم على جدار المشاهير بالبوليفارد.

وكتب: “الفنان القدير يحيى الفخراني يبصم في جدار المشاهير في البوليفارد، نحن فخورون بوجود بصمتك أستاذ يحيى”.

وشارك الفخراني في مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي”، بفيديو كليب خاص لأغنية “الليفة القطيفة”، التي يغنيها مع إياد نصار ضمن أحداثها.

يذكر أن “ياما في الجراب ياحاوي” من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي، “ليلة من ألف ليلة”، وإخراج مجدي الهواري، بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني.

ويشارك في بطولتها إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، شريف الدسوقي، سماء إبراهيم، لبنى ونس، ناصر سيف، علاء قوقة، رضا إدريس، وإسماعيل فرغلي.