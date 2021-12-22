وفاة الفنانة اليابانية ساياكا كاندا في ظروف غامضة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت وسائل الإعلام اليابانية عن وفاة الممثلة والمغنية اليابانية الشهيرة ساياكا كاندا في ظروف غامضة إثر سقوطها من الطابق الـ 14 في أحد الفنادق حيث كانت تقيم.

وأوضحت الصحف اليابانية أن تفاصيل الحادثة لا تزال ناقصة، إذ إن كاندا سقطت من غرفتها في فندق “سابورو” شمال اليابان ولم تتمكن الشرطة من كشف كامل الملابسات، والتحقيقات مستمرة.

وقد عُثر على الشابة البالغة من العمر 35 عاماً في باحة الفندق المكوّن من 22 طابقاً وتم الإعلان عن مصرعها بعد نقلها إلى المستشفى.

ورجح اليابانيون أن تكون الفنانة قد انتحرت لكون هذه الظاهرة شائعة في بلادهم ولكن الشرطة لم تؤكد الانتحار لأنها لم تجد أي رسالة من الراحلة وتوقعت أن تكون الوفاة ناتجة من عمل إجرامي.

ويُذكر أن كاندا هي ابنة الممثل ماساكي كاندا والمغنية سيكو ماتسودا، وكان من المفترض أن تشارك في مسرحية تحمل اسم “ماي فير ليدي”، لكنها حضرت “البروفا” الفنية يوم الجمعة فقط.

ويشار إلى أن شعبية كاندا زادت بشكل كبير بعد الأداء الصوتي الذي قدمت فيه باللغة اليابانية للشخصية الرئيسية “آنا” في فيلم الرسوم المتحركة “Frozen”.