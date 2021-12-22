بصور عارية.. كريستينا أغيليرا تحتفل بعيد ميلادها الـ 40!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت المغنية الأميركية كريستينا أغيليرا، احتفالاً بعيد ميلادها الـ 40، صوراً جريئة عبر حسابها الخاص في تطبيق “انستغرام”.

وظهرت أغيليرا عاريةً، لا ترتدي سوى القفازات الجلدية وتغطي صدرها بشعرها الأشقر الطويل. كما نشرت أكثر من صورة، ظهرت ببعضها بنظارتين سوداوين.

ولاقت الصور رواجاً كبيراً وتفاعل الجمهور بشكل لافت معها، حيث مدحوا أغيليرا واعتبروها تجسد الجمال الفاني رغم التقدم في العمر. وعلق المتابعون بالآلاف على الصور لتهنئتها بعيد ميلادها من جهة وبأعمالها الفنية وأدائها الاستعراضي المميز لهذا العام.

وكتب أحدهم: “عيد ميلاد سعيد! شكراً لك على هذه الأغاني المذهلة والعروض الرائعة، فيديواتك على يوتيوب تساعدني في تخطي الأوقات العصيبة والاحتفال من جديد!”.

ويعتبر عام 2021 مهماً جداً لأغيليرا التي أصدرت موسيقى جديدة لاتينية تحت عنوان “Pa’ Mis Muchachas” بمشاركة الفنانات بيكي جي، وناثي بيلوسو، ونيكي نيكول.

وقد عبرت المغنية في مقابلة مع مجلة “People” عن سعادتها بالعمل مع فنانين لاتينيين قائلةً: “هذا الألبوم مهم جداً بالنسبة إليّ، أردت القيام به منذ أعوام عدة. أعمل إلى جانب فريق رائع وداعم. عملت في مجال الموسيقى لفترة طويلة ولكن لا من عمل يشبه التعاون مع الموسيقيين والفنانين اللاتينيين. إنهم يتمتعون بطاقة كبيرة وينشرون الحب والعاطفة”.