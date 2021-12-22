كيم كارداشيان بسهرة رومانسية مع حبيبها.. استأجرت صالة سينما بأكملها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، تقوم بكل ما بوسعها لقضاء وقت ممتع مع حبيبها الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون.

وبحسب موقع “ميرور” البريطاني، استأجرت كيم صالة سينما لمشاهدة فيلم ليدي غاغا الأخير “House Of Gucci” مع حبيبها. وقد اختارت كيم المكان المفضل لديفيدسون، إذ قال مالك السينما لموقع TMZ: “يتردد بيت مع أصدقائه دائماً إلى هنا، على الأقل مرة في الشهر”.

وحرصت كيم على أخذ الحيطة والحذر كيلا تفشل مخططاتها في قضاء سهرة مميزة مع ديفيدسون. وحاول الأمن الذي رافقها إدخالها إلى الصالة من باب جانبي. ورغم ذلك، التقت كيم بالمعجبين وتعرفت إلى الموظفين الذين تربطهم علاقة جيدة بديفيدسون.

وبعد الاستمتاع بالفيلم، توجه الثنائي إلى مطعم “Angelina’s Ristorante” الذي يشتهر بألذ المأكولات الإيطالية، وقد تم إغلاق الطابق الثالث من المطعم بالكامل للثنائي.

وذكر الموقع أن حبيب كورتني كارداشيان السابق ووالد أطفالها، سكوت ديسك وصديقه كريس رضا كانا متواجدين معهما. وقد ذهبت المجموعة لمشاهدة ” Saturday Night Live”، حيث جرى أول لقاء وقبلة لكيم وديفيدسون.