في السعودية.. اختيار مدينة “الدرعية” عاصمة للثقافة العربية لعام 2030

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختارت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، مدينة “الدرعية” الواقعة في المملكة العربية السعودية، عاصمة للثقافة العربية للعام 2030، لتصبح هذه المدينة السعودية الثانية الّتي يتم اختيارها بعد العاصمة الرياض في عام 2000.

وفي التفاصيل، فقد عقد وزراء الثقافة العرب اجتماعهم السنوي في مدينة دبي بالإمارات العربية في 19 و20 كانون الأول، حيث رفعت كل دولة ملفها المتكامل حول المدينة المرشحة إلى منظمة “الألكسو”، وتم الاتفاق على اختيار “الدرعية” العاصمة العربية للثقافة لعام 2030، كونها تعكس الثقافة العربية الخالدة إلى جانب تاريخها الّذي يحمل إرثا حضاريا لا يزال مستمراً حتى هذا اليوم.

وفي هذا الإطار، فسيتم تنظيم العديد من الفعاليات الّتي تحمل جميع عناصر الثقافة، وورش العمل الفنية وتشمل عروض المسرح والسينما، إلى جانب المهرجانات والمسابقات الثقافية، والعمل على تأهيل المؤسسات الثقافية الموجودة وتطويرها، ودعم المثقفين والمبدعين في المجالات الثقافية.