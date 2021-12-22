شيرين عبد الوهاب تروي تجربتها الخاصة بأغنية “وبحلفلك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب أغنية جديدة بعنوان “وبحلفلك”، وقالت أنها مستوحاة من قصة حقيقية وتجربة شخصية عاشتها.

وتدور كلمات أغنية “وبحلفلك” حول خروج حبيب شيرين من حساباتها ولكنها بنفس الوقت تساعده على أن ينساها، ممّا دفع عدد كبير من المتابعين للربط بين موضوع الأغنية وبين حياتها الخاصة بعد انفصالها عن الفنان حسام حبيب.

يذكر أن أغنية “وبحلفلك” من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود نور، توزيع وميكس وماستر: محمد مجدي، وهي الأغنية الخامسة من ألبوم شيرين الجديد بعد طرح أغنيات: “كلها غيرانة، القماص، خاصمت النوم وملكش مكان”.

وحققت شيرين عبد الوهاب نجاحًا لافتًا من خلال الأغنيات التي أصدرتها، إذ حصدت ملايين المشاهدات على “يوتيوب”.