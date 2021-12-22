شكرا لقرائتكم خبر عن كريم قاسم يشارك فى رمضان 2022 فى مسلسل "يوتيرن" بطولة ريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس كريم قاسم فى دراما رمضان 2022 من خلال المشاركة فى بطولة مسلسل "يوتيرن" مع النجمة ريهام حجاج، إذ يقوم بشخصية "خالد"، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل قريبًا، بعد الانتهاء من جلسات التحضير للشخصية مع فريق العمل.

ويعتبر يوتيرن وهو التعاون الرمضانى الثانى الذى يجمع كريم قاسم بـ ريهام حجاج، حيث تعاونا مسبقًا فى مسلسل "لما كنّا صغيرين".

وبجانب النجمة ريهام حجاج، يشارك كريم قاسم فى بطولة يوتيرن النجوم؛ توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، صفاء الطوخى، محمد كيلانى، هشام عاشور، المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، ومن إنتاج شركة العدل جروب.

وكان كريم قاسم قد شارك مؤخرًا فى الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، حيث نافس بفيلمه القصير الحفرة فى المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، فى عرض عالمى أول للفيلم، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم فى مهرجانات سينمائية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.