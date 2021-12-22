شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تحيى حفلاً غنائيًا فى العين السخنة ليلة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة نانسى عجرم حفلاً غنائيًا ليلة رأس السنة فى أحد فنادق العين السخنة، ومن المقرر أن تقدم باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وتألقت النجمة اللبنانية نانسى عجرم بحفلها الأحد الماضى فى ختام فعالية ميدل بيست فى النسخة الثانية من موسم الرياض، المقام بالمملكة العربية السعودية، والتى حضرها عشرات الآلاف من الجمهور من مختلف أنحاء الوطن العربى، ونشرت نانسى مجموعة صور وفيديوهات من الحفل، ظهرت بها بإطلالة من الجلد اللامع، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "قصتى مع الجمهور بالسعودية.. حياة وفرح ونجاح".

وطرحت نانسى عجرم مؤخرًا كليب أغنيتها السنجل الجديدة "مية وخمسين"، وتعاونت فى الكليب مع المخرجة ليلى كنعان وتم تصويره فى لبنان، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خورى، وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم فى فيديو من كواليس الكليب حافية القدمين وذلك خلال تدريبها على أداء حركات الرقص فى الأغنية.

وكانت النجمة نانسى عجرم، نفت الأخبار المتداولة عن تقديمها حفلين ليلة رأس السنة فى دبى، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "الأخبار غير صحيحة ياريت محدش يصدق أى خبر عنى غير لو كان نازل على حسابى الموثق".