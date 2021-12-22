طليقة ماجد المصري تحتفل بعقد قران ابنتها ماهى: عقبال عندكم حبايب قلبي

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القاهرة - سامية سيد - حرصت منى عباس، الشهيرة بـ "منى أوش أوش"، طليقة الفنان ماجد المصري، على الاحتفال بعقد قران ابنتها "ماهى"، أمس، في حضور عدد من المشاهير ونجوم الفن، حيث نشرت عدة صور تجمعها مع العروسة عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت "عقبال عندكم حبايب قلبي، اتأخرت شوية فى نزول الصور لسة واصلة حالا، أم العروسة بقى".



مني أوش أوش وابنها



مني أوش أوش فى الفرح

و احتفل الفنان ماجد المصرى بحفل زفاف ابنته ماهى وذلك بأحد فنادق القاهرة بحضور العائلة وعدد من نجوم الفن، أبرزهم؛ حكيم ومصطفى قمر وحمادة هلال وإلهام شاهين وليلى علوى وهالة صدقي.

وكان النجم ماجد المصرى قد احتفل بعقد قران ابنته ماهى من زوجته الأولى منى إش إش، ونشر ماجد عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مجموعة صور من الاحتفال بكتب الكتاب فى منزل العروس، مصحوبة بتعليق: "تم بحمد الله كتب كتاب بنتى ماهى على مصطفى القاضى وعقبال عندكم جميعا ان شاء الله"، فيما حرص عدد كبير من متابعيه على تهنئته فور نشره الصور.



طليقة ماجد المصري وابنائها



طليقة ماجد المصري وابنتها

وقال الفنان ماجد المصرى، فى تصريحات تليفزيونية إن البنت بالنسبة للرجل شيء غالى جدا ويشعر بضعفها، متابعا: كنت أنظر لعين عريسها وأقول لى أنا أعطيت لك ابنتى، وأنا متأكد أنه سيصونها، وربنا يقدره عليها.