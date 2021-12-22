شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز بالأسود وسط الألوان في أحدث ظهور لها.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت النجمة ياسمين عبد العزيز، من جديد لمشاركة متابعيها وجمهورها عبر حساباتها الرسمية بمنصات السوشيال ميديا، تفاصيل حياتها اليومية بعد تخطيها أزمتها الصحية التي تعرضت لها الفترة الأخيرة، وتنشر من حين لآخر عدة صور لها من أحدث ظهور لها، حيث نشرت منذ قليل عبر انستجرام، صورة لها ارتدت فيها ملابس باللون الأسود، وتقف أمام جدار يحتوي على عدد كبير من الألوان والرسومات.

وسرعان ما حصدت ياسمين عبد العزيز عددا كبيرا من إعجاب متابعيها وجمهورها، الذين أضافوا التعليقات على الصورة الأخيرة لها، مستمرين في استقبالها بعد عودتها من جديد، وحظيت الصورة على آلاف الاعجابات والتعليقات خلال دقائق من نشرها.



ياسمين عبد العزيز

يشار إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، كشفت تفاصيل ذكرياتها خلال تواجدها فى سويسرا فى رحلة علاج قائلة: "مكنتش بعرف أمشى وأحمد العوضى اللى كان بيشدنى أمشى، وكان لازم أمشى ويقعد يلففنى ويطلعنى سلالم وينزلنى سلالم وكان هذا صعب علىّ لأنى عملت 4 عمليات فى شهرين".

وأضافت ياسمين عبد العزيز، خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى تقديم الإعلامية منى الشاذلى: "أحمد قضى معايا 3 شهور كان بينام فى الغرفة بالمستشفى فى مصر على الكنبة كل يوم".