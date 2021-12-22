شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين: رأى الناس بيهمنى أكتر من التكريمات والمهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة الكبيرة ميرفت أمين خلال لقاءها مع تلفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفى ورئيس قسم الفن عمرو صحصاح، عن أنها قليلة الظهور فى الأحداث الفنية والمهرجانات.

وقالت النجمة الكبيرة ميرفت أمين:"اعتذرت عن مهرجانات كتير مهرجان الإسكندرية و الجونة أنا بيهمنى أكتر الناس والجمهور والناس اللى بتقابلنى وتقولى عاملتى دور حلو أكتر من التكريمات اللى احصل عليها، والتكريم يبسط أي حد يمكن أنا مش طبيعية أنا بهتم أكتر برد فعل الناس".

كما قالت ميرفت أمين، إن وفاة الفنان أحمد خليل كانت صدمة فظيعة بالنسبة لها، وأنه قال لها أثناء تصوير مسلسل إلا أنا، "تعبان قوي ومش عارف مالي بس تعبان"، ونصحته بأن يذهب يجري تحاليل ليطمئن علي صحته ويومها كان لديه مشهدين صعبين جدا ورفض أن يذهب إلى بيته إلا بعد أن يصور المشهدين وبالفعل صورهم وذهب للمنزل وثاني يوم قال لها أنه أصيب بفيروس كورونا.

حدوتة "حكايتى مع الزمان" بطولة ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكى، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والى، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جودة، هايدي رفعت، وتأليف أمين جمال ومحد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج أحمد حسن.