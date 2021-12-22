شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين فى ظهور جديد مع شقيقة الفنانة زينة بعد طرح أغنيتها الجديدة "وبحلفلك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب، مع الاستايلست ومصممة الأزياء ياسمين رضا، شقيقة الفنانة زينة، فى ظهور جديد بعد طلاقها من حسام حبيب، وأول ظهور بعد طرح أغنيتها الجديدة "وبحلفلك"، التى طرحتها اليوم الأربعاء، ونشرت ياسمين، صورتها مع النجمة شيرين، عبر حسابها على انستجرام، ولم تعلق عليها سوى بإيموشن القلوب الحمراء.

وطرحت النجمة شيرين عبد الوهاب، أحدث أغانيها والتى تحمل اسم "وبحلفلك"، عبر موقع يوتيوب وهى من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، توزيع وميكس وماستر محمد مجدى.

وتصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى الأيام الماضية، بعد أن أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب الانفصال بشكل رسمى بينهما، وأصبح كل منهما يسلك طريقًا لوحده من الناحية الخاصة ومن الناحية الفنية، كما أن الفنانة شيرين عبد الوهاب أثارت الجدل بشكل أكبر بعد ظهورها خلال حفلها بالإمارات وهى حليقة الشعر.

ونفذت الفنانة شيرين عبد الوهاب وعدها بالعودة سريعا، حيث طرحت منذ أيام أغنية جديدة بعنوان "خاصمت النوم"، لتكون أول أعمالها بعد انفصالها عن زوجها، وتعاونت خلال الأغنية مع الشاعر عمرو المصرى والملحن عمرو الشاذلى والموزع عمرو الخضرى.



