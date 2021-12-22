شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك عطية: الغناء ليس كله حراما والكلمة الطيبة تغنى ويحفظها الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية، أن الغناء ليس كله حراما، بدليل أن النبى محمد، كان فى أسفاره يقول "من ينشدنا الليلة ليهونوا على الجيوش عناء السفر"، مشيرا إلى أن الكلمة الطيبة تغنى وتنشد ويحفظها الناس وجزى الله المغنى والملحن خيرا.

وأضاف عطية، فى مقطع فيديو نشره عبر يوتيوب، أما الغناء المحرم هو كل ما آثار الفتنة، وكل ما وصف عاطفة مزورة ودعى إلى ضلالة أو قبلة ونحوها مما شاع بين الناس فهذا حرام حرام، مؤكدا أن من اعتزل الغناء فتح الله عليه ورزقه من باب أوسع، وليس معنى اعتزاله الغناء أن الغناء كله حرام، مشيرا إلى أن الرسول محمد، وجد فى يوم من الأيام قوما سألهم إلى أين؟ قالوا عٌرس؟ فقال الرسول "أهكذا على صمت:"، فقالوا ماذا نقول.. فرد الرسول، قولوا "أتيناكم أتيناكم.. وحيانا وحياكم.. ولولا الحبة السمراء ما سمنت فتياكم"، وقال لهم أن الجنازة من شأنها تكون فى صمت.

ووجه عطية، رسالة إلى المطرب الأردنى أدهم نابلسى، الذى أعلن اعتزاله الغناء مؤخرا، قائلا: "أنت يا من اعتزلت الغناء تركت الأمر كله، نأيت بنفسك عن شيء قد يلتبس فيه الحرمة، فوسع الله عليك ورزقك من حيث لا تحتسب"، مضيفا: "وأقول لكل من يهاجمه اتق الله، الراجل نفسيته ارتاحت لأنه يسيب المجال كله، الدنيا مش حتخرب".

وأعلن الفنان الأردنى اعتزاله الغناء، وقدم السبب فى فيديو نشره على حسابه الرسمى عبر فيس بوك، وقال نابلسي: "هذا الفيديو لأقول لكم خبرًا سعيدًا جدًا بالنسبة إليّ، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها فى هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسى لوجودنا فى الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين".