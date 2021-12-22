شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة بالدموع.. دنيا سمير غانم تشكر والديها بمؤتمر لـ"اليونيسف".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة شكر لوالديها الراحلان الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وذلك في كلمة ألقتها بمؤتمر منظمة اليونسيف مساء اليوم الأربعاء.

وخلال احتفالية للمنظمة ، قالت دنيا سمير غانم في كلمتها التي تخللها نوبة بكاء: "أحب أشكر أهلي اللي ربوني بطريقة إيجابية وزرعوا فيا حب الخير".



الفنانة دنيا سمير غانم خلال كلمتها



دنيا سمير غانم تحاول تمالك نفسها خلال حديث عن والديها

وتحدثت دنيا سفير النوايا الحسنة للمنظمة عن جهود اليونسيف، قائلة إن منظمه الأمم المتحدة للطفولة يونيسف تعمل من خلال 190 بلدا، وأنها تعمل معهم منذ أكثر من 5 سنوات، ساهمت فيهم بكل حب وشغف، مؤكدة أن الطفل يستحق كل ما هو جيد، ولابد من أن يتمتع بمنزل دافئ في كل حقوقه، وأن تكون قيمته مصانة فى كل مراحل عمره.

وتابعت: "الأطفال لديهم مطالب بسيطة فى الحياة ولا يمكن التهاون فيها ومسؤولياتها تقع على الجميع، وهم من أساسيات الحياة له هو التعليم القادر أن يقوم جيل كامل في كل المجالات، بالإضافة إلى حقوق الفتاة وتمكينها وإعطائها الفرص الممكنة.

وأشارت دنيا سمير غانم إلي أن السوشيال ميديا قادرة علي الوصول إلي الملايين ولكن السعادة الحقيقة حينما تكون في بيوت الأطفال ومدارسهم، مضيفة: "دائما كنت أقول الفن بمختلف أشكاله يحمينا ويهون لحظات لا يمكن احتمالها ولكن العمل مع يونيسف يشعرني بفخر ومسؤولية".