شكرا لقرائتكم خبر عن بينيلوبي كروز تمنع أبناءها من السوشيال ميديا لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من محبى النجمة العالمية بينيلوبي كروز وتتابع أخبارها الفنية والشخصية لا تبحث عن صور أطفالها على TikTok.أول السوشيال ميديا، فحسب موقع cnn، كروز وزوجها ، النجم العالمي خافيير بارديم ، يبقيان أطفالهما ، ليو البالغ من العمر 10 سنوات ولونا البالغة من العمر ثماني سنوات ، بعيدًا عن وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي.



بينيلوبي كروز وخافييربارديم

وقالت كروز خلال مقابلة مع قناة "سي بي إس صنداي مورنينج":"هناك شيئًا ليس له معنى وهو يؤثر بشكل خاص على الأجيال الشابة..أشعر بالسوء حقًا لمن هم في سن المراهقة الآن..يكاد أن يكون الأمر كما لو كان العالم يجري نوعًا من التجارب عليها..ويقول : دعنا نرى ما سيحدث إذا عرّضت طفلًا يبلغ من العمر 12 عامًا لتلك التكنولوجيا الكبيرة. "

وأضافت بينيلوبي كروز إنها تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بنفسها بطريقة حذرة للغاية وقالت "عندما يتعلق الأمر بالشباب فلا توجد حماية لهم، ولا حماية للعقول التي لا تزال تتطور وكيف يؤثر ذلك على طريقة رؤيتهم وكيف يرتبط كل شيء بالتنمر، أشياء كثيرة ليست الطفولة التي عشناها ..بالنسبة لي لا توجد مواقع تواصل اجتماعي حتى سن 16 على الأقل".