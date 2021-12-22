نيللي كريم تكشف عن صورها بمراحل عمرية مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت النجمة نيللي كريم، عن صور لها بمراحل عمرية مختلفة .

ونشرت نيللي، صورة مجمعة لصورها، عبر ستوري حسابها على إنستجرام.

وتخوض نيللي كريم دراما رمضان 2022 بمسلسل "أحوال شخصية" وهو اسم مؤقت للعمل.

ويشاركها في بطولته شريف سلامة، وأحمد حاتم، ومن تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، ومن إخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل.

ومن جانب آخر؛ تنتظر الفنانة نيللي كريم عرض مسلسلها مع النجم عمرو سعد "الجسر"، يوم 26 ديسمبر الجاري، عبر منصة Netflix.

تدور أحداث مسلسل "الجسر" في 6 حلقات فقط، وتقدم "نيللي" فيه دور زعيمة مستعمرة تستولي على المنطقة التي تعيش فيها، وتدخل في صراعات بعدها مع عمرو سعد، لتتوالى الأحداث في إطار من الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.