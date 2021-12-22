مايا دياب تعلق على شائعة وفاة سميرة توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة اللبنانية مايا دياب على شائعة وفاة الفنانة الكبيرة سميرة توفيق، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس.

وكتبت مايا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "كتير بشعة شائعة وفاة الكبيرة سميرة توفيق من أشخاص مرضى نفسيين بحبوا فقط ينشروا الأخبار السلبية".

وأضافت: "اتركوها تعيش بسلام بدولة تحترم الكبار مثل الإمارات وكفى شائعات خبيثة".

وبعد ساعات من إعلان إحدى المذيعات في إذاعة دمشق الرسمية خبر وفاة الفنانة الكبيرة سميرة توفيق، أصدرت إذاعة دمشق اعتذارا عن الخبر بعد التأكد من سلامة الفنانة الكبيرة.

وكتبت الإذاعة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "إذاعة دمشق إذ تتمنى للفنانة الكبيرة سميرة توفيق الصحة وطول العمر، تعتذر عن نعيها للفنانة الكبيرة، إذ استقينا الخبر عن صفحة تابعة لنقابة الفنانين الأردنيين التي نعت الفنانة ومن ثم تبين لنا أنها صفحة مزورة".

وتابعت: "إذاعة دمشق إذ تحرص على المصداقية وبتحري الخبر من نقابة الفنانين الأردنيين فإنها تتمنى للمطربة القديرة كل الخير والصحة".

الفنانة الكبيرة سميرة توفيق ولدت في لبنان عام 1935، وتعتبر من أشهر المطربات اللبنانية وقدمت خلال مسيرتها الفنية عددا من الأغاني الناجحة منها: "أسمر خفيف الروح، بطلت الحب، ذهب ما بدي، ولهان، بطلت الحب" وغيرها.