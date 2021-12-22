بعد ولادتها.. رنا سماحة تتعرض لوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرضت الفنانة رنا سماحة لوعكة صحية لم تكشف عن تفاصيلها.

وكتبت رنا منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، قالت فيه: "يارب هون، يارب هون، يارب هون، أشفيني يارب وأشفي كل مريض".

ورزقت المطربة رنا سماحة صباح الإثنين الماضي، بمولودها الأول من زوجها الملحن سامر أبو طالب.

الملحن سامر أبو طالب كشف عن استقبال مولودهما الأول، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك

وكتب: "الحمد لله الذي تَفَضَّل عَلَيّا بغير حول مني ولا قوة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رزقني الله بمولودي الأول (مَالِك سامر أبو طالب) أسأل الله أن يجعله قرة عين لي ولوالده ويجعله من الصالحين ويرزقنا بِرُّه و بارك لنا فيه واحفظه من كل شر وحسد اللهم اجعله سند وعون لي ولوالده.. آمين يارب العالمين".

المطربة رنا سماحة تزوجت الملحن سامر أبو طالب في ديسمبر 2020، ومع بداية الحمل نشبت أزمة بين الزوجين أعقبها فترة من الانفصال، قبل إعلان الملحن في أبريل الماضي انتهاء الأزمة التي نشبت بينه وبين زوجته.