طرح البوسترات الرسمية لـ فيلم "أبو صدام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أطلقت شركة "sea سينما برودكشن"، البوسترات الرسمية لفيلم "أبو صدام" للنجمين محمد ممدوح وأحمد داش، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

الفيلم عُرض لأول في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته 43، وحصد عنه النجم محمد ممدوح جائزة أحسن ممثل.

الفيلم الذي تبلغ مدته 89 دقيقة، من إخراج نادين خان ومن تأليف محمود عزت مع ضيوف الشرف سيد رجب، على الطيب وعلي قاسم وهديل حسن وزينة منصور.

تدور أحداث "أبو صدام" حول سائق الشاحنات القديم ذو الخبرة "أبو صدام"، الذي يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي، بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته، لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته