"صورة| محمد لطفي وفيدرا في كواليس مسلسل "المماليك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد لطفي صورة من كواليس مسلسل "المماليك"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر لطفي في الصورة بصحبة الفنانة فيدرا، وعلق على الصورة قائلا: "انتظرونا مسلسل المماليك على قناة النهار 1\1\2022، صديقتي النجمة فيدرا بقالنا كتير مشتغلناش مع بعض، إخراج حازم فودة".

وظهر محمد لطفي في الصورة بالزي الصعيدي مرتديًا "عباءة وعمة"، وحازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

والمسلسل من بطولة: رانيا يوسف، بيومي فؤاد، فيدرا، دوللي شاهين، محمد لطفي، محمد سليمان، رامي وحيد، نانسي صلاح، حنان سليمان، رامي غيط، عمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، مدير تصوير أحمد عبد القادر، وإخراج حازم فودة.