أحدث ظهور لـ درة في إيطاليا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة التونسية درة صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال زيارتها لدولة إيطاليا.

وظهرت درة في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، وعلقت قائلة: "في بعض الأيام عليك فقط أن تخلق أشعة الشمس الخاصة بك".

وحضرت الفنانة درة فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة في المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن المهرجان انطلقت فعاليات دورته الأولى مساء يوم الاثنين الموافق 6 ديسمبر، بحضور كوكبة من نجوم الفن المصري، بينهم: يسرا، إلهام شاهين، المخرجة إيناس الدغيدي، هالة صدقي، نيللي كريم، بشرى، رشا مهدي.