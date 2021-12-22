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أحدث ظهور لـ درة في إيطاليا (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة التونسية درة صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال زيارتها لدولة إيطاليا.

وظهرت درة في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، وعلقت قائلة: "في بعض الأيام عليك فقط أن تخلق أشعة الشمس الخاصة بك".

وحضرت الفنانة درة فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة في المملكة العربية .

جدير بالذكر أن المهرجان انطلقت فعاليات دورته الأولى مساء يوم الاثنين الموافق 6 ديسمبر، بحضور كوكبة من نجوم الفن المصري، بينهم: يسرا، إلهام شاهين، المخرجة إيناس الدغيدي، هالة صدقي، نيللي كريم، بشرى، رشا مهدي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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