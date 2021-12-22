"أبويا أذاني" و"ابني قال لي هقلعك هدومك".. أزمات عائلية هزت الوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت القضايا العائلية بين نجوم ونجمات الفن وأبنائهم تريند موقع البحث "جوجل" بقوة خلال عام 2021، وتبادل العديد منهم وفي مقدمتهم الفنان رشوان توفيق والفنانة شريفة ماهر الاتهامات مع أبنائهم عبر القنوات الفضائية، بالتزامن مع انتقال النزاع إلى ساحات القضاء.
وكشفت الفنانة شريفة ماهر مؤخرا عن تعرضها للسب والتعدي من أحد أبنائها، ويدعى "شريف محمود شوقي"، وذلك قبل وصول الأمر إلى ساحة القضاء.
"هقلعك هدومك"
الفنانة شريفة ماهر في حديثها مع "الخليج 365"، كشفت تفاصيل الأزمة، قائلة: "أنا لي من زوجي محمود شوقي، 3 أبناء، ولدين وابنة "نبيلة"، وبعد وفاة زوجي الثالث بطل الاسكواش عبد الواحد عبد العزيز، تزوجت من مدير في الجمارك يدعي سيد إبراهيم، وأنجبت منه إبنتي نيفين".
وأضافت: "شريف إبني الفلوس بالنسبة له تأتي قبل أي شيء، واستغل أني لا أرى جيدا، وكان من وقت إلى آخر يأتي للحصول على توقيعي على أوراق وعقود، واكتشفت فيما بعد إنها عقود بيع، ومنها شقة كنت قد قمت بكتابتها باسم بنتي نيفين".
وتابعت:"المشكلة تعود إلى أني تزوجت بعد والد أولادي، لدرجة أن ابنتي الكبرى رغم ما منحته لها، (اتحط حجر على قلبها تجاهي)، رغم إني فعلت معهم الكثير، ومنحت نجلي "شريف" نفسه أكثر من شقة، قبل أن أكتشف قيامه بوضع اليد والدخول إلى الشقة التي كنت قد منحتها إلى "نيفين"، وعندما تصديت له وواجهته، بدأ في سبي ودفعني بقوة وقال لي "على فكرة أنا هقلعك هدومك".
محاكمة رشوان توفيق
وشهدت محكمة جنايات القاهرة، جلسات الدعوى المقامة من آية ابنة الفنان رشوان توفيق، بإلغاء التوكيلات الصادرة منها لوالدها، وهي واحدة من قضايا عديدة متبادلة بين الفنان وإبنته، بعد فشل محاولات الصلح.
.مجدى مهران" محامي الفنان رشوان توفيق"، من جهته أعلن في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" ، عن رفع دعوى من الفنان رشوان توفيق ضد ابنته، بتهمة الاستيلاء على مبلغ يقارب المليون جنيه، مشيرًا إلى أن المحكمة قبلت التدخل وقررت التأجيل للإعلان، وإدخال البنك في القضية.
وأكد أن كافة محاولات الصلح بين الفنان القدير وابنته " أية " بائت بالفشل، حيث أن ابنته آية لجأت للقضاء في 3 قضايا وأرادت إلغاء التوكيلات المحررة له، قائلاً : "فشلت كل السبل للصلح بينهما.. واضطر أن يلجأ للقضاء بعد لجوء ابنته".
حبس والدة حلا الترك
تصدرت الفنانة البحرينية حلا الترك في يوليو الماضي مواقع التواصل، عقب الحكم النهائي الذي أصدرته المحكمة البحرينية في النزاع القضائي بينها وبين والدتها منى السابر، والذي قضى بإلغاء الحكم السابق بحبسها لمدة عام، مع إلزامها برد المبلغ المالي محل النزاع "200 ألف دينار بحريني".
وبدأالنزاع القضائي بين حلا "19 عاما"، ووالدتها الكويتية منى السابر في عام 2014 بعد انفصال والديها، وتم الحكم في البداية على الأم بالحبس لمدة عام ودفع مبلغ 200 ألف و300 دينار بحريني.
حسام حبيب يهاجم والده
قبل إعلان انفصاله رسميا عن المطربة شيرين عبدالوهاب، شن الفنان حسام حبيب هجوما حادا على والده حسين حبيب، بعد تداول مقاطع صوتية مسربة، وتحدث خلالها الأب عن تدبير نجله مؤامرة ضد زوجته.
الفنان حسام حبيب في مقطع فيديو نشره عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، هاجم والده و قال: "الشخص ده مش أول مرة يأذيني، ومش عايز حد يزعل مني، لأني صعب جدا أقول الأسم بعد ما فعله، وما هو مصر أن يفعله، بعد أن تم "جرجرته"، واختراقه للتسجيل بصوته".
وأضاف: "لن يفرق معي أن هذا البني آدم "بيفتري ويخرب بيوت"، ونتكلم في أعراض، وجاب سيرة أمي، وأنا أمي غالية عندي جدا، وأي حاجة تعلمتها كويسة ومحترمة، تعلمتها منها، وأمي والراجل اللي خلفني منفصلين من 30 سنة، وهي من قامت بتربيتي، ودائما تطلب مني السؤال عليه، وبالفعل كنت أقوم بذلك حتى آخر لحظة، وسألت دينا وشرعا إنه عندما يصل الأذى إلى هذا المستوى، لا طبعا كده كفاية".