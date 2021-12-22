"أبويا أذاني" و"ابني قال لي هقلعك هدومك".. أزمات عائلية هزت الوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت القضايا العائلية بين نجوم ونجمات الفن وأبنائهم تريند موقع البحث "جوجل" بقوة خلال عام 2021، وتبادل العديد منهم وفي مقدمتهم الفنان رشوان توفيق والفنانة شريفة ماهر الاتهامات مع أبنائهم عبر القنوات الفضائية، بالتزامن مع انتقال النزاع إلى ساحات القضاء.



وكشفت الفنانة شريفة ماهر مؤخرا عن تعرضها للسب والتعدي من أحد أبنائها، ويدعى "شريف محمود شوقي"، وذلك قبل وصول الأمر إلى ساحة القضاء.

"هقلعك هدومك"

الفنانة شريفة ماهر في حديثها مع "الخليج 365"، كشفت تفاصيل الأزمة، قائلة: "أنا لي من زوجي محمود شوقي، 3 أبناء، ولدين وابنة "نبيلة"، وبعد وفاة زوجي الثالث بطل الاسكواش عبد الواحد عبد العزيز، تزوجت من مدير في الجمارك يدعي سيد إبراهيم، وأنجبت منه إبنتي نيفين".

وأضافت: "شريف إبني الفلوس بالنسبة له تأتي قبل أي شيء، واستغل أني لا أرى جيدا، وكان من وقت إلى آخر يأتي للحصول على توقيعي على أوراق وعقود، واكتشفت فيما بعد إنها عقود بيع، ومنها شقة كنت قد قمت بكتابتها باسم بنتي نيفين".

وتابعت:"المشكلة تعود إلى أني تزوجت بعد والد أولادي، لدرجة أن ابنتي الكبرى رغم ما منحته لها، (اتحط حجر على قلبها تجاهي)، رغم إني فعلت معهم الكثير، ومنحت نجلي "شريف" نفسه أكثر من شقة، قبل أن أكتشف قيامه بوضع اليد والدخول إلى الشقة التي كنت قد منحتها إلى "نيفين"، وعندما تصديت له وواجهته، بدأ في سبي ودفعني بقوة وقال لي "على فكرة أنا هقلعك هدومك".