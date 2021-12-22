منى زكي لإياد نصار : ” إنت بقيت أغرب حد ليا “

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 05:44 مساءً - أثارت الفنانة ” منى زكي ” حالة من الجدل بين المتابعين عقب نشرها لرسالة غامضة وجهتها إلى الفنان ” إياد نصار ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام .

وتضمن المنشور صورة للفنان إياد نصار وكتبت منى زكي في رسالتها له : ” إنت بقيت أغرب حد ليا مع مرور السنين ” .

ليتساءل الجمهور حول المغزي من تلك الرسالة التي لم توضح منى زكي من خلالها المقصود منها .. فيما تكهن البعض أنها ترويج لعمل مشترك بينهما .

واتضح فيما بعد أنها تروّج لفيلمهما الجديد ويحمل إسم ” أصحاب ولا أعز ” والذي من المقرر عرضه في شهر يناير المقبل على إحدى المنصات الرقمية .

كما يتشارك إياد نصار ومنى زكى فى بطولة مسلسل ” لام شمسية ” الذي سيتم عرضه خلال الموسم الرمضانى المقبل .. والمسلسل من تأليف مريم ناعوم وإخراج كريم الشناوي .