كتب امير فتحي في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 05:44 مساءً - أثارت الفنانة ” منى زكي ” حالة من الجدل بين المتابعين عقب نشرها لرسالة غامضة وجهتها إلى الفنان ” إياد نصار ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام .
وتضمن المنشور صورة للفنان إياد نصار وكتبت منى زكي في رسالتها له : ” إنت بقيت أغرب حد ليا مع مرور السنين ” .
ليتساءل الجمهور حول المغزي من تلك الرسالة التي لم توضح منى زكي من خلالها المقصود منها .. فيما تكهن البعض أنها ترويج لعمل مشترك بينهما .
واتضح فيما بعد أنها تروّج لفيلمهما الجديد ويحمل إسم ” أصحاب ولا أعز ” والذي من المقرر عرضه في شهر يناير المقبل على إحدى المنصات الرقمية .
كما يتشارك إياد نصار ومنى زكى فى بطولة مسلسل ” لام شمسية ” الذي سيتم عرضه خلال الموسم الرمضانى المقبل .. والمسلسل من تأليف مريم ناعوم وإخراج كريم الشناوي .
كانت هذه تفاصيل خبر منى زكي لإياد نصار : ” إنت بقيت أغرب حد ليا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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