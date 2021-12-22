بالفيديو .. رقص هند صبري وصديقاتها على أنغام ويجز

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 05:44 مساءً - نشرت الفنانة التونسية ” هند صبري ” مقطع فيديو طريف يجمعها بعدد من أصدقائها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام . وظهرت هند صبري في الفيديو وهي ترقص مع صديقاتها من فريق عملها الماكييرة ” آية عبد الرؤوف ” ومنسقة الأزياء ” إيمان الخميسي ” على أنغام أغنية دورك جاي لمغني الراب ” ويجز ” . ولاقي الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعي هند صبري من بينهم النجوم : منى زكي وغادة عبد الرازق وحنان مطاوع وعباس أبو الحسن وإيناس عز الدين والمخرج رامي إمام وغيرهم .

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