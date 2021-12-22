شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة من كواليس الجزء الثانى من فيلم Avatar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمين على الجزء الثانى من فيلم Avatar عن صورة جديدة لـ واحدة من الشخصيات الجديدة التي ستظهر لأول مرة في الجزء الجديد من العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



Avatar

مر 12 عاما على طرح الجزء الأول من فيلم الخيال العلمي للمخرج جيمس كاميرون، من بطولة سام ورثينجتون (الذي يلعب دور جيك) وزوي سالدانا (نيتيري).

ومن المقرر طرح فيلم Avatar 2، في دور السينما حول العالم بداية من يوم 22 ديسمبر من العام المقبل 2022، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

كما أكد المذيع جون أوليفر أن الأجزاء القادمة من سلسلة Avatar للمخرج جيمس كاميرون القادمة، "لا أحد يهتم بها"، خاصة مع طرحها بعد 12 عاما من طرح الفيلم الأول، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، وذلك من خلال برنامج Last Week Tonight.

حيث صرح أوليفر قائلا "هناك أشياء ليس من المقبول لها أن تأخذ 10 سنوات لـ طرح أجزاء أخرى مثل سلسلة Avatar، على سبيل المثال".

وتابع أوليفر حديثه قائلا " جيمس كاميرون، لا أحد ينتظر الأفلام الجديدة، سأمنح أي شخص في هذا الجمهور 1000 دولار (736 جنيهًا إسترلينيًا) في الوقت الحالي إذا تذكر أيًا من أسماء هذه الشخصيات التي ظهرت في الفيلم الأول من Avatar ".

وكان قد أعلنت ديزنى فى يوليو الماضى أنها أجلت سلسلة أفلام Avatar لمدة عام أى طرح "Avatar 2" فى 16 ديسمبر 2022، وتم تحديد "Avatar 3" فى 20 ديسمبر 2024، وسيتم عرض "أفاتار 4" فى 18 ديسمبر 2026، و"Avatar 5" فى 22 ديسمبر 2028.