شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة: اختيار يوم النصر ببورسعيد لافتتاح تمثال محمود ياسين احترام لمشواره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة القديرة شهيرة، عن سعادتها بإزاحة الستار عن تمثال زوجها الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، الذى سيتم غدا الخميس، تزامنا باحتفال محافظة بورسعيد بعيدها القومى عيد النصر على العدوان الثلاثى، مشيرة إلى أن هذا اليوم هو تقديرا واحتراما لمشواره الفنى الكبير، غير أعماله الوطنية الكثيرة سينما ومسرح، وحبا وفخرا لابن مصر وابن المحافظة .

ونشرت شهيرة، صورا من تمثال زوجها عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "غدا إزاحة الستار عن تمثال الفنان الكبير محمود ياسين، وقد اختارت بورسعيد هذا اليوم الذى هو عيدها القومى عيد النصر على العدوان الثلاثى، وقد اختارت هذا اليوم تقديرا واحتراما لمشواره الفنى الكبير، غير أعماله الوطنية الكثيرة سينما ومسرح، وحبا وفخرا لابن مصر وابن بلدتهم".

وأضافت شهيرة: "شكرا سيادة اللواء عادل الغضبان، وشكر للفنان الكبير صانع التمثال د. عصام درويش، وشكرا لصانع قاعدة التمثال د.طارق نوفل، وشكرا لشعب بورسعيد الوفى".

ومن المقرر أنه سيتم إزاحة الستار، غدا الخميس، عن تمثال الفنان القدير الراحل محمود ياسين، بحضور أفراد أسرته، وذلك بساحة المركز الثقافى الترفيهى بنطاق حى الشرق فى محافظة بورسعيد.