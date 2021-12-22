شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوسترات الدعائية لفيلم "أبو صدام" قبل انطلاق عرضه اليوم بدور السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أسرة فيلم "أبو صدام" بطولة النجم محمد ممدوح "تايسون" عن البوسترات الرسمية للفيلم، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى اليوم الأربعاء

وأطلق صناع فيلم "أبو صدام" البرومو التشويقى للعمل، وذلك بعدما شارك مؤخرًا فى عرضه العالمى الأول فى المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائى، وحصد الفنان محمد ممدوح جائزة أفضل ممثل.

الفيلم من بطولة محمد ممدوح وأحمد داش، ومن إخراج نادين خان ومن تأليف محمود عزت مع ضيوف الشرف سيد رجب، على الطيب وعلى قاسم وهديل حسن و زينة منصور



ابو صدام

فيلم "أبو صدام"، هو فيلم روائي عرض لأول مرة عالميا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة، وهو من إخراج نادين خان، وأحداث الفيلم تدور حول سائق شاحنات قديم ذى خبرة يدعى "أبو صدام"، يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.



