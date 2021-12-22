شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خاص لفيلم كرتون لهما فقط .. هكذا احتفل دوين جونسون بعيد ميلاد ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم العالمي دوين جونسون بعيد ميلاد ابنته الصغيرة، بطريقة مميزة، حيث حضر برفقتها فيلم الرسوم المتحركة المفضل لها في عرض خاص لهما فقط، ونشر ذا روك صور اليوم المميز علي انستجرام الخاص به وعلق عليها بـ "حظيت باليوم الأفضل للأب و الابنة مع جيسي للاحتفال بعيد ميلادها السادس ..من خلال عرض خاص للفيلم الجديد SING 2 وأحببناه"



دوين جونسون

وأضاف النجم " تهانينا لجميع الممثلين الذين غنوا وأدوا في الفيلم و لطاقم الإنتاج بأكمله"، كما روج للفيلم وقال " SING 2 رائع ويجب أن تراه في عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد..أعتقد أنه بين SING 2 و Spider-Man و The Matrix ستكون إيرادات شباك التذاكر لعيد الميلاد قوية جدًا وطريقة رائعة لاختتام العام بأفلام رائعة للجميع".



دوين جونسون وابنته

وكانت قد كشفت عدة تقارير أجنبية، عن تحقيق فيلم الأكشن والإثارة Red Notice للنجم العالمي دوين جونسون والنجمة العالمية جال جادوت، عن تحقيق الفيلم الجديد رقمًا قياسيًا جديدًا مع المنصة الأمريكية نتفليكس، ووصوله لأكبر افتتاحية لفيلم في التاريخ عبر المنصة.

يأتي هذا بعد الإعلان عن جزء ثان للفيلم بعد النجاح الكبير الذى حققه بجزئة الأول، ووجه ذا روك، رسالة لجمهوره على فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام منذ أيام، ليحتفي بالنجاح الذى حققه الفيلم، وكتب قائلاً: "فيلم RED Notice الخاص بنا في طريقه ليصبح الفيلم الأكثر مشاهدة في تاريخ نتفليكس، لقد شاهد الفيلم 150 مليون شخص خلال الأيام الماضية، وبلغت نسبة المشاهدات 92% من عدد المشتركين في المنصة، شكرًا لكم جميعًا في جميع أنحاء العالم".

وحصل فيلم الأكشن والكوميديا الجديد Red Notice الذى طرح على منصة نيتفلكس يوم 5 نوفمبر الماضي، على تقييم ضعيف من قبل 137 ناقدا عالميا وصل إلى 35%، و91% من قبل أكثر من 100 مشاهد من خلال Rotten Tomatoes.